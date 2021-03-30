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İki araç kafa kafaya çarpıştı

Lapta Girne anayolu üzerinde az önce meydana gelen kazada iki araç yüz yüze çarpıştı.

30 Mart 2021 Salı 15:58
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İki araç kafa kafaya çarpıştı

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ciddi şekilde yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 15.00 sırasında Girne Alsancak çevre yolunda meydana gelen kazada, 87 yaşındaki Aysel Birol, FK 590 plakalı aracı ile birlikte çift şeritli yolun ters şeridine geçerek o esnada Girne istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Bülent Uçar yönetimindeki HE 658 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan 87 yaşındaki Aysel Birol ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer aracın sürücüsü Bülent Uçar ise Girne Akçiçek Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son Güncelleme: 30.03.2021 16:29
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