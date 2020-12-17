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İki araç trafikten men edildi

İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

17 Aralık 2020 Perşembe 13:44
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İki araç trafikten men edildi

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

16.12.2020 tarihinde, 20:00 - 24:00 saatleri arasında İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirilmiştir.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler, bet ofisleri, kahvehaneler, restoranlar ve barlar kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 425 araç kontrol edilmiş, suç işlediği tespit edilen 79 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 3 araç sürücüsü tutuklanmış, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.

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