Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!

İki araç yüz yüze çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Boğaz- Ağırdağ yolunda ikBoğazköy'de Boğazköy - Ağırdağ Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. i araç yüz yüze çarpıştı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:03
İki araç yüz yüze çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Kaza, Philips Tamarapreye Adeova (E-26)  yönetimindeki ZPC 246 plakalı aracın, sağa meyilli virajda, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araçla çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

banner22
Son Güncelleme: 30.06.2019 16:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VATANDAŞLAR 2019-06-30 16:39:20

TRAFİK ŞUBELERİNDE BAŞARILI AMİRLERİ BAŞKA YERLERE SÜRDÜNÜZ. PERSONEL SAYISINI AZALTTINIZ. TUTUKLU GÖTÜRME GETİRME İŞLERİNİ BİLE TRAFİKÇİLER YAPAR OLDU. DOKUNMAYIN BU TRAFİKÇİLERE BIRAKIN İŞLERİNİ YAPSINLAR. HERKES AMİR OLABİLİR. FAKAT HERKES YÖNETİCİ OLAMAZ.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Çaluda: “turizm, Lefke'ye büyük bir fırsat sunuyor”
Çaluda: “turizm, Lefke'ye büyük bir fırsat sunuyor”
AÖA, giriş sınavı sonuçları "Geçici Listesi” açıklandı
AÖA, giriş sınavı sonuçları "Geçici Listesi” açıklandı
Maraş’ta araç alev aldı
Maraş’ta araç alev aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim