İki araç yüz yüze çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza, saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
Kaza, Philips Tamarapreye Adeova (E-26) yönetimindeki ZPC 246 plakalı aracın, sağa meyilli virajda, sürücünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Tuncay Kelebek (E-23) yönetimindeki CE 852 plakalı salon araçla çarpışmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan CE 852 plakalı araç sürücüsü Tuncay Kelebek ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Evşen Kelebek (K-52) ve Şenay Kelebek (K-16) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.
TRAFİK ŞUBELERİNDE BAŞARILI AMİRLERİ BAŞKA YERLERE SÜRDÜNÜZ. PERSONEL SAYISINI AZALTTINIZ. TUTUKLU GÖTÜRME GETİRME İŞLERİNİ BİLE TRAFİKÇİLER YAPAR OLDU. DOKUNMAYIN BU TRAFİKÇİLERE BIRAKIN İŞLERİNİ YAPSINLAR. HERKES AMİR OLABİLİR. FAKAT HERKES YÖNETİCİ OLAMAZ.