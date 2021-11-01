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İki ayrı bölgede yangın!

Dün Çınarlı Köyü'nde ve Güvercinlik köylerinde iki ayrı yangın meydana geldi.

01 Kasım 2021 Pazartesi 10:27
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İki ayrı bölgede yangın!
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Dün saat 13:00 sıralarında, Çınarlı köyünün güney kısmında bulunan dere yatağı içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız, 30 dönümlük dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar ile 8 adet selvi ve 17 adet okaliptüs ağacı yanarak zarar gördü. 

Toplamda 60 dönüm yandı!

Yine dün saat 19:00 sıralarında, Güvercinlik köyünün güney-doğu kısmındaki arazi içerisinde, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu yaklaşık 45 dönüm anız ve 15 dönüm kuru ot yanarak zarar görmüştür.

Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

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