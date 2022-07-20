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"İki ayrı devlet politikası izlenebilecek en gerçekçi politika"

Cumhurbaşkanı Tatar, İYİ Parti heyetini kabul etti

20 Temmuz 2022 Çarşamba 20:56
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"İki ayrı devlet politikası izlenebilecek en gerçekçi politika"
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı’nın 48. yıl dönümü nedeniyle KKTC’ye gelen İYİ Parti heyetiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen bir dava olduğunu belirterek Kıbrıs Türk halkının uğradığı tüm zulme rağmen ayakta kalmayı başardığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı devlet politikasının izlenebilecek en gerçekçi politika olduğunu sözlerine ekledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan da konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti için milli bir dava olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı TatarİYİ Parti20 Temmuz Mutlu Barış Harekâtı
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