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İki ayrı günde hırsızlık yaptı!

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan ve yine marketten hırsızlık yaparken tespit edilen zanlı H.Ö yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

06 Mayıs 2022 Cuma 13:19
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İki ayrı günde hırsızlık yaptı!

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve sürekli teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmak üzeri serbest bırakılan ve yine marketten hırsızlık yaparken tespit edilen zanlı H.Ö yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emrah Turgal, olguları aktardı.

Turgal huzurda bulunan zanlının sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 30.04.2022 tarihinde saat 14.45 Yenikent' de faaliyet gösteren bir market içerisinde satışta bulunan 29 adet 3 bin 283,05 TL değerindeki Lefkoşa’da çeşitli markalardaki ürünlerin zanlı tarafından süpermarkette kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarıp sirkat edildiğini anlattı.

Polis, 04.05.2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Gönyeli’de faaliyet gösteren bir market içerisinde satışta bulunan henüz değeri ve sayısı tespit edilemeyen market ürünlerini yine zanlı tarafından market arabasına koyulup kasada herhangi bir ödeme yapmadan market dışına çıkarılıp sirkat ettiği sırada fark edildiğini görmesi üzerine tekrardan market içerisine girip ürünleri raflara yerleştirdiği sırada tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, aynı tarihte mesele ile ilgili olarak zanlının Hamitköy’deki ikametgâhına arama emri temin edilmiş ve ikametgâhında yapılan aramada bahse konu sirkat edilen market ürünlerinin bir kısmının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak zanlı herhangi bir gönüllü ifade vermediğini belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğinden zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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