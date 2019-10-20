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İki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

20 Ekim 2019 Pazar 15:45
İki ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

İskele-Karpaz anayolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, ilk kaza, saat 13.30 sıralarında, Pamuklu - Çayırova Anayolunun 1-2 km'leri arasında meydana geldi. Hanife Kendili (K-45) yönetimindeki GS 685 plakalı salon araç, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle, yolun solundan çıkarak takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Pamuklu- Kumyalı arasında  saat 13.45’te meydana gelen diğer trafik kazası da, aracın yoldan çıkıp takla atmasıyla yaşandı. İoannis Michael (E-64) yönetimindeki EEM 831 plakalı aracın sürücüsü İoannis Michael ile araçta yolcu olarak bulunan Giannis Theodorou  (E-68) yaralandı. İki yaraladı da Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

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İskele-Karpaz AnayoluTrafik KazasıYaralıPolisHaberGündemKıbrıs
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