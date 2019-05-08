İki ayrı yerde yangın çıktı!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 12:00 sıralarında, Mormenekşe -Atlılar yolu üzerinde bulunan arazi içerisinde henüz tespit edilmeyen sebepten çıkan yangın sonucu İsmail GÜRSOY’a ait 6 dönümlük biçilmemiş buğday, Cemal ATAMERT’e ait 7 adet rulo buğday sano balyası yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Öte yandan yine dün saat 13:00 sıralarında, Çayön’nde bulunan bir arazide muhtemelen elektrik trafosundan atılan kıvılcımdan dolayı yangın çıkan yangın sonucu Mustafa YAHYA’ya ait 3 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(BRT/PGM)