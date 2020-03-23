İki Bin Beş Yüz adet kit Kıbrıs'a ulaştı

Kıbrıslı iş insanı, Mete Özmerter, corona virüsü ile mücadelede kullanılacak malzemelerin temini için sabah saatlerinde özel uçağıyla gittiği Türkiye’den geri döndü.

Özmerter beraberinde Covid 19 ile mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanını adaya getirdi.

“Bu malzemeler buraya gelecek, gerekirse her gün uçacağız, en başta sağlık çalışanlarını alkışlıyorum, evlerinde oturanları alkışlıyorum” diyen iş insanı Mete Özmerter, özel jetiyle ikinci kez Ankara’dan sağlık malzemesi taşıdı.

Özmerter, Falyalı kardeşler tarafından satın alınan 2 bin 500 adet coronavirüs erken tanı kitini ülkeye getirdi.