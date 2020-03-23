İki Bin Beş Yüz adet kit Kıbrıs'a ulaştı

Kıbrıslı iş insanı, Mete Özmerter, corona virüsü ile mücadelede kullanılacak malzemelerin temini için sabah saatlerinde özel uçağıyla gittiği Türkiye’den geri döndü.
Özmerter beraberinde Covid 19 ile mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanını adaya getirdi.
“Bu malzemeler buraya gelecek, gerekirse her gün uçacağız, en başta sağlık çalışanlarını alkışlıyorum, evlerinde oturanları alkışlıyorum” diyen iş insanı Mete Özmerter, özel jetiyle ikinci kez Ankara’dan sağlık malzemesi taşıdı.
Özmerter, Falyalı kardeşler tarafından satın alınan 2 bin 500 adet coronavirüs erken tanı kitini ülkeye getirdi.
İşte korsan ülke dediğiniz ülkenin vatansever işinsanları emeği geçenlere teşekkürler.
Bravo Falyali kardesler Bravo Mete Ozmerter
Vatanını seven halkını seven siz güzel insanlara teşekkür ederim
Şu meşhur sendikalar nerede çıt yok her şeye söylecek koca ağızları kapanmış tatlı su sendikaları
Şamo gardaş kapılar kapandı rum beslemelerin ödenekleride kesildi halleri fena. Daha beter olsunlar.Beğen (1) Beğenmedim! (0)
Olumlu güzel şeyler insanın içini açıyor var olun güzel insanlar
bravo. sadece soru su; siyasi partilerine, bakanlarin lux makam araclarina, basbakanin ve tabii diger bakanlarin, mudurlerin vs'nin yurt disi gezilerine para bulabilen bu devletin bu kitleri getirebilecek organizasyonu ve parasi neden olmaz. bu kadar aciz misiniz. insanlarin bunu neden sorgulamadigi ve duzeni devam ettirmek adina bunlara oy vermesi cok ilginc.