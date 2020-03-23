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İki Bin Beş Yüz adet kit Kıbrıs'a ulaştı

Mete Özmerter, özel jetiyle ikinci kez Ankara’dan sağlık malzemesi taşıdı. Özmerter, Falyalı kardeşler tarafından satın alınan 2 bin 500 adet coronavirüs erken tanı kitini ülkeye getirdi.

23 Mart 2020 Pazartesi 21:44
2819 Okunma
İki Bin Beş Yüz adet kit Kıbrıs'a ulaştı

Kıbrıslı iş insanı, Mete Özmerter, corona virüsü ile mücadelede kullanılacak malzemelerin temini için sabah saatlerinde özel uçağıyla gittiği Türkiye’den geri döndü.

Özmerter beraberinde Covid 19 ile mücadelede kullanılacak sağlık ekipmanını adaya getirdi.

“Bu malzemeler buraya gelecek, gerekirse her gün uçacağız, en başta sağlık çalışanlarını alkışlıyorum, evlerinde oturanları alkışlıyorum” diyen iş insanı Mete  Özmerter, özel jetiyle ikinci kez Ankara’dan sağlık malzemesi taşıdı.
Özmerter, Falyalı kardeşler tarafından satın alınan 2 bin 500 adet coronavirüs erken tanı kitini ülkeye getirdi.

Son Güncelleme: 23.03.2020 22:53
Anahtar Kelimeler:
Mete ÖzmerterSağlık BakanlığıCoronavirüsHalil Falyalı
Yorumlar
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paşaköylü 2020-03-23 22:13:41

İşte korsan ülke dediğiniz ülkenin vatansever işinsanları emeği geçenlere teşekkürler.

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Selam Olsun 2020-03-23 23:21:21

Bravo Falyali kardesler Bravo Mete Ozmerter

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Özel usta 2020-03-23 22:44:09

Vatanını seven halkını seven siz güzel insanlara teşekkür ederim

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Samo 2020-03-23 23:48:52

Şu meşhur sendikalar nerede çıt yok her şeye söylecek koca ağızları kapanmış tatlı su sendikaları

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TMT 2020-03-23 23:44:56 @Samo

Şamo gardaş kapılar kapandı rum beslemelerin ödenekleride kesildi halleri fena. Daha beter olsunlar.

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Cahit 2020-03-23 22:49:32

Olumlu güzel şeyler insanın içini açıyor var olun güzel insanlar

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dervis 2020-03-23 23:29:52

bravo. sadece soru su; siyasi partilerine, bakanlarin lux makam araclarina, basbakanin ve tabii diger bakanlarin, mudurlerin vs'nin yurt disi gezilerine para bulabilen bu devletin bu kitleri getirebilecek organizasyonu ve parasi neden olmaz. bu kadar aciz misiniz. insanlarin bunu neden sorgulamadigi ve duzeni devam ettirmek adina bunlara oy vermesi cok ilginc.

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