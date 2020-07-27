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İki Bin TL destek ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işverenler ile kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara, temmuz ve ağustos ayları için  aylık 2 bin TL destek ödemesi yapılacağını açıkladı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 20:11
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İki Bin TL destek ödemesi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 34/1993 sayılı İhtiyat Sandığı Yasası Madde 8(6)(D) altında yapılan Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğünün geçici 15’inci maddesi kapsamında işverenlere veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlara destek ödemesi yapılacağı duyuruldu

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde herhangi bir yasa altında emeklilik, yaşlılık ve/veya malullük aylığı veya dulluk maaşı almayan, kendi dahil en az 1 en fazla 5 kişi istihdam eden işveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar; işyerlerinin halen aktif olması koşuluyla, temmuz  ve ağustos ayları için aylık 2 bin TL olmak üzere toplam 4 bin TL destek ödemesi alabilecek.

 Destek ödemesinden yararlanmak isteyen işverenler veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların,  bu (Değişiklik) Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde Sosyal Sigortalar Dairesi resmi internet sitesi olan www.ssd.gov.ct.tr adresinden online başvuru yapmaları gerekmektedir.

İşveren veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların  destek ödemesine başvurabilmesi için, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne borcu olmaması, borcu olması halinde borcunu yapılandırmış olması ve taksitlerini düzenli ödemesi koşulu aranmaktadır.

İşverenin önceki devrelere ait borcu olmayıp sadece Şubat 2020 ayından sonraki devrelere ait yatırım borcu olması ve işverenin bu yönde talebi olması halinde, işverenin imzalayacağı taksitlendirme anlaşmasının ilk ödeme tarihi Ocak 2021 olarak düzenlenecektir. 

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.”

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