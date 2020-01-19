İki bölgede asayiş ve trafik denetimi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü dün 21.00-01.00 saatleri arasında sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler gece kulüpleri, pansiyonlar, yatı evleri ile halkın yoğun olarak bulunduğu Çağlayan Parkı, Kumsal Park, Barış Manço Parkı, Kafesli Parkı, Yediler Parkı, Ayluga Kilisesi bölgesi, Ermeni Kilisesi bölgesi, Terminal Bölgesi ile seyir halindeki araçlar kontrol edildi. Denetimler kapsamında, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 452 araç kontrol edilirken ve suç işlediği tespit edilen 108 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Öte yandan İskele’de de dün saat 20.00 – 24.00 arasında, İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında bölgede faaliyet gösteren bet ofisleri, kumarhaneler ve alkollü içki satışı yapılan yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 220 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 45 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Bir araç ise trafikten men edildi.