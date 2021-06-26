İki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi!

Bugün saat 17.00 sıralarinda Balalan sahilinde aileleri ile birlikte denize giren Belinay ERİŞEN(K-3) ve Miray Havva MİHMAT(K-5) aniden gelen dalga sebebiyle deniz suyunu yutarak boğulma tehlikesi geçirmişlerdir.

Adı edilenler Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek Miray Havva MİHMAT çocuk yoğun bakim servisinde,Belinay ERİŞEN ise serviste müşahade altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.