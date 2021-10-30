Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Alkollü adam ortalığı ayağa kaldırdı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
Kardeşini ve yengesini bıçakladı
banner107

İki devlet kararı alkışlarla alındı

UBP, Kıbrıs sorununda federasyon çözümünden vazgeçip iki devletli modeli benimseyen yeni bir kurultay kararı aldı...

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:36
193 Okunma
İki devlet kararı alkışlarla alındı
banner108

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’inci Olağan Kurultayı’nda başkan seçiminin yanı sıra önemli bir karar daha alındı.

UBP’nin daha önce aldığı Kıbrıs sorununda Federasyon modelini destekleyen kararı değiştirildi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, yeni kararı okudu, üyelerin onayına sundu.

Kurultaya katılan üyelerin alkışlarla onay verdiği yeni karar oybirliği ile kurultay kararı olarak tarihe geçti.

Hasipoğlu kararı okumadan önce yaptığı özette, Birleşmiş Milletler kararlarının artık çağdışı kaldığına dikkat çekti. Hasipoğlu, UBP’nin daha önce aldığı Kıbrıs konusunun çözümü konusundaki federasyon kararını anımsattı, “Artık resmi politikamız Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası kabulü noktasında yeni bir misyonun ortaya çıktığını ifade eden Hasipoğlu, “Bu yeni pozisyonumuzu partimizin en üst noktası olan kurultayımızın onayına sunuyoruz” dedi

Divan başkanı Sunat Atun kararı onaya sundu, alkışlarla onaylandı ve karar oy birliği ile alınmış oldu.

Ses Kıbrıs

Anahtar Kelimeler:
Ulusal Birlik PartisiKıbrıs Sorunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı
Cumhurbaşkanı Tatar’dan birlik ve beraberlik mesajı
Oy verme işlemi başlayacak
Oy verme işlemi başlayacak
Eroğlu’ndan UBP’nin 22. Olağan Kurultayı'na mesaj...
Eroğlu’ndan UBP’nin 22. Olağan Kurultayı'na mesaj...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim