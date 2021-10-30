İki devlet kararı alkışlarla alındı

Ulusal Birlik Partisi’nin 22’inci Olağan Kurultayı’nda başkan seçiminin yanı sıra önemli bir karar daha alındı.

UBP’nin daha önce aldığı Kıbrıs sorununda Federasyon modelini destekleyen kararı değiştirildi.

Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu, yeni kararı okudu, üyelerin onayına sundu.

Kurultaya katılan üyelerin alkışlarla onay verdiği yeni karar oybirliği ile kurultay kararı olarak tarihe geçti.

Hasipoğlu kararı okumadan önce yaptığı özette, Birleşmiş Milletler kararlarının artık çağdışı kaldığına dikkat çekti. Hasipoğlu, UBP’nin daha önce aldığı Kıbrıs konusunun çözümü konusundaki federasyon kararını anımsattı, “Artık resmi politikamız Kıbrıs’ta iki devletli çözüm modelidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve uluslararası kabulü noktasında yeni bir misyonun ortaya çıktığını ifade eden Hasipoğlu, “Bu yeni pozisyonumuzu partimizin en üst noktası olan kurultayımızın onayına sunuyoruz” dedi

Divan başkanı Sunat Atun kararı onaya sundu, alkışlarla onaylandı ve karar oy birliği ile alınmış oldu.

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