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İki dilli Yunanca ve Türkçe kursları ile Çeviri Atölyeleri tamamlandı

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:23
İki dilli Yunanca ve Türkçe kursları ile Çeviri Atölyeleri tamamlandı

Kıbrıs İki Dillilik Derneği tarafından düzenlenen ve Temmuz ayı boyunca devam eden çocuklar için eş zamanlı iki dilli  Yunanca ve Türkçe kursları ve Çeviri Atölyeleri tamamlandı. 

Dernekten verilen bilgiye göre, her iki toplumdan da ilgi ve yoğun bir katılımla gerçekleşen Rum ve Türk çocuklara yönelik kurslar, ana dili Türkçe ve Yunanca olan dil uzmanları tarafından verildi. İnteraktif ve eğlenceli ders ortamında oyunlarla eğlenme fırsatı yakalayan çocuklar birbirlerinin dilini öğrenmek için ilk adımı atarken aynı zamanda birbiriyle tanışıp kaynaşma şansına da sahip oldular. Kursların sonunda çocuklara katılım belgesi verildi. 

Temmuz ayı boyunca devam eden Çeviri Atölyeleri ise Türkçe ve Yunanca alanında özellikle çeviriyle uğraşan kişilere mesleki anlamda kendini geliştirme fırsatı sundu. Ana dili Türkçe ve Yunanca olan uzmanlar tarafından yapılan çeviri atölyeleri, Türkçeden Yunancaya ve Yunancadan Türkçeye yazılı çevirilerden oluşan iki bölümden oluşmaktaydı. Çeviri Atölyelerine çevirmenlerin yanı sıra filologlar, Türkçe ve Yunanca öğretmenleri, dilbilimciler, gazeteciler, öğrenciler ve daha başka meslek grubundan pek çok kişi katılarak atölyeler yoğun ilgiyle tamamlandı. 

Atölyelerin sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken Kıbrıs’ın birçok farklı bölgesinden  bu alanda çalışan kişileri biraraya getirerek çeviri alanında birlikte çalışmalarını sağlayan Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nin iki toplum arasında dayanışma, iş birliği ve barış kültürüne de katkı sağlamış olduğu kaydedildi. 

Kıbrıs İki Dillilik Derneği’nin Kış döneminde de faaliyetlerine devam ederek çocuklara yönelik eş zamanlı dil kursları ve Çeviri Atölyelerinin yanı sıra yabancı dil olarak Türkçe ve Yunanca dersleriyle Eylül ayından Mayıs ayının sonuna kadar yetişkinlere yönelik kurslar düzenleyeceği bilgisi verilen açıklamada,  Kurslar hakkında daha fazla bilgiye [email protected] adresinden veya derneğin Facebook sayfası olan Kıbrıs İki Dillilik Derneği sayfasından ulaşılabileceği kaydedildi. 

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Kıbrıs İki Dillilik DerneğiÇeviri AtölyeleriKursHaberGündemKıbrıs
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