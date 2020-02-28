İki genç kız kayıp!

26.02.2020 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren OCAKBATIRAN (K-15) kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmışlar ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup,

soruşturma devam etmektedir.