26.02.2020 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren OCAKBATIRAN (K-15) kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmışlar ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup,
soruşturma devam etmektedir.
İki genç kız kayıp!
14 ve 15 yaşlarındaki iki genç kız heryerde aranıyor
28 Şubat 2020 Cuma 11:36
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26.02.2020 tarihinde, saat 06:30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hanife Aleyna Demir (K-14) ve Öykü Ceren OCAKBATIRAN (K-15) kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmışlar ve halen geri dönmemişlerdir. Adı edilenler aranmakta olup,