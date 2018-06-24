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İki genç uyuşturucuyla yakalandı

E.T.(E-22) ve H.M.(E-26)’nin içinde bulunduğu araçta yaklaşık 100 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, E.T’nin tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulundu.

24 Haziran 2018 Pazar 16:00
İki genç uyuşturucuyla yakalandı

Kalkanlı’da Tumbo Tuskuru mevkiinde dün gece E.T.(E-22) ve H.M.(E-26)’nin içinde bulunduğu araçta yaklaşık 100 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, E.T’nin tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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