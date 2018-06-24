Kalkanlı’da Tumbo Tuskuru mevkiinde dün gece E.T.(E-22) ve H.M.(E-26)’nin içinde bulunduğu araçta yaklaşık 100 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, E.T’nin tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.
İki genç uyuşturucuyla yakalandı
E.T.(E-22) ve H.M.(E-26)’nin içinde bulunduğu araçta yaklaşık 100 miligram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, E.T’nin tasarrufunda ise içerisinde tütünle karışık uyuşturucu olduğuna inanılan sigara bulundu.
24 Haziran 2018 Pazar 16:00