İki Göçmenin Vurulmasıyla İlgili Polisten Açıklama!

İki göçmenin havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine açılan ateşle hafif yaralandığını bildiren polis, yaralı göçmenlerin kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındıklarını ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin aldığı ihbarla polisle iş birliği içinde bu sabah Güzelyurt bölgesindeki Yayla köyü sahilinde 06.30 sıralarında 20'si erkek, 3'ü kadın ve 7'si çocuk olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu mülteci tespit edilmiş ve mültecilerle birlikte tekneyi kullanan iki kaptan tutuklanmıştı.