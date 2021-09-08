Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha...
İki gün daha ek tutukluluk
İki gün daha ek tutukluluk
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...

İki gün daha ek tutukluluk

Lefkoşa’da bir evden eşyaları çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı H.K. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 14:02
99 Okunma
İki gün daha ek tutukluluk

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis meuru Gültekin Sancar, olguları aktardı. Polis, zanlının 2021 Ağustos ayı içerisinde Lefkoşa’da Surlariçi’nde A.H’ye ait ikametgâhın giriş kapısı içerisinde ayni bölgede sakin H.K’nin hasar yapmadan giriş kapısından eve girip, kon ikametgâha ait spiral, dağ bisikleti 1 adet ayna, 1 adet su sebili, iki adet avizenin sirkat edildiğini belirtti. Polis, zanlının konu eşyaları internetten satışa sunduğunu ve mahkeme emriyle tutuklandığını anlattı. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı suçlamaları reddetti ve konu eşyaları satın aldığı kişileri söyleyeceğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 08.09.2021 14:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlısı iki gün daha tutuklu kalacak
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiler!
Eve girip ne var ne yok çalmış
Eve girip ne var ne yok çalmış
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim