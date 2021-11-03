iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacak

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede; en yüksek hava sıcaklığı genellikle 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.