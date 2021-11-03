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iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacak

Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacağını duyurdu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 18:36
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iki gün sabah saatleri yer yer sisli olacak
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Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, alçak basınç sistemi ile serin ve  nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede; en yüksek hava sıcaklığı genellikle 26-29 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgar genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta  kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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