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İki hemşire daha Covid-19

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli iki hemşirede daha Covid-19 virüsüne rastlandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:45
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İki hemşire daha Covid-19

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde görevli iki hemşirede daha Covid-19 virüsüne rastlandı.

Göğüs Yoğun Bakım servisinde görevli iki hemşire yüksek ateş şikayetiyle başvurdukları testin ardından pozitif olarak saptandı.

Hastane temas takip ekibi, yoğun bakım hastalarından başlayarak ciddi bir tarama çabası içerisine girdi.

Hemşirelerin pozitif olma kaynağı henüz saptanamazken, temaslılar bir bir karantina merkezlerine alınıyor.

Hastane içerisinde ciddi bir bulaşın yayılma endişesi geçtiğimiz hafta ortadan kalkarken, yeni durum endişeleri de beraberinde getirdi. Bu akşam ve yarın hastanede ciddi bir tarama yapılacak.

Kaynak : Haber Kıbrıs

Son Güncelleme: 26.12.2020 21:55
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