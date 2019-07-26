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İki İş adamı Sahte İmzadan Tutuklandı

26 Temmuz 2019 Cuma 14:31
İki İş adamı Sahte İmzadan Tutuklandı

Girne’de bugün sabah saatlerinde görülen dava deprem etkisi yarattı. Ülkenin önemli adamlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sahte evrak düzenleme suçundan mahkemeye çıkarılan Eminoğlu ve Özbekoğlu hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Her iki ismin de dün akşam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

KAYNAK: HABER KIBRIS

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Anahtar Kelimeler:
ADAMITUTUKLANDIHaberKıbrıs
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dervis 2019-07-26 15:37:52

sahtekarlik ve ubp..bildik hikayeler..biz biliriz da ubp secmeni ne der bu ise onu merak ederim..hirsizi destekleyen da hirsizliga meyilli demektir malum..

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Mustafa 2019-07-26 15:04:13

Tutuklasalar ne olacak 3 gün sonra serbest kalacaklar nasıl olsa ahbap çavuş hesabı

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