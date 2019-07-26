İki İş adamı Sahte İmzadan Tutuklandı

Girne’de bugün sabah saatlerinde görülen dava deprem etkisi yarattı. Ülkenin önemli iş adamlarından Eminoğlu Investment Direktörü Mehmet Eminoğlu ve Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, Girne Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sahte evrak düzenleme suçundan mahkemeye çıkarılan Eminoğlu ve Özbekoğlu hakkında 3 gün tutukluluk emri verildi. Her iki ismin de dün akşam tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi.

KAYNAK: HABER KIBRIS