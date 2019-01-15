İki kadın arabalarına aldıkları adamı soydular

Gazimağusa’da iki kadın, sohbet etmek bahanesiyle araçlarına aldıkları 67 yaşındaki bir adamın ceketinin iç cebinden 4 bin TL çaldı.

Polis bülteninde “ve kasti hasar” başlığıyla verilen bilgiye göre, olay dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi.

Adları ve soyadlarının ilk harfleri B.B.(K-40) ve K.Ü.(K-33) olan iki kişi, sohbet edeceklerini söyleyerek, kullanımlarındaki arabaya aldıkları 67 yaşındaki bir erkek şahsın giydiği ceketin düğmelerini zorla kopardı. Zanlılar daha sonra ceketin iç cebindeki 4 bin TL parayı zorla alarak kaçtı.

Polis, iki zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.