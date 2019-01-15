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İki kadın arabalarına aldıkları adamı soydular

Gazimağusa'da hayret verici olay!

15 Ocak 2019 Salı 13:07
İki kadın arabalarına aldıkları adamı soydular

Gazimağusa’da iki kadın, sohbet etmek bahanesiyle araçlarına aldıkları 67 yaşındaki bir adamın ceketinin iç cebinden 4 bin TL çaldı.

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Polis bülteninde “hırsızlık ve kasti hasar” başlığıyla verilen bilgiye göre, olay dün akşam 19.30 sıralarında meydana geldi.

Adları ve soyadlarının ilk harfleri B.B.(K-40) ve K.Ü.(K-33)  olan iki kişi, sohbet edeceklerini söyleyerek, kullanımlarındaki arabaya aldıkları 67 yaşındaki bir erkek şahsın giydiği ceketin düğmelerini zorla kopardı. Zanlılar daha sonra ceketin iç cebindeki 4 bin TL parayı zorla alarak kaçtı.

Polis, iki zanlının tutuklandığını ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son Güncelleme: 15.01.2019 14:23
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberHırsızlıkSoygunGazimağusa
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cansu 2019-01-15 14:46:12

akıl var mantık var seni napmak için arabaya alacaklar breee moruk

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