İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber)

Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaparken uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Edit Chıpımbıro ve Tafadzwa Nicola Mutsago mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 02:40’da Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapan Zanlı-1 Edit Chıpımbıro (K-28) ve Zanlı-2 Tafadzwa Nicola Mutsago’nun (K-31,Zimbave)’nin valizlerinde yapılan aramada Zanlı-1 Edit Chıpımbıro’ya ait siyah renk el çantası içerisinde 16 adet Nestle marka Mısır gevreği paketi içerine gizlenmiş yaklaşık 2 kilo ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınıp Zanlı-1 ve Zanlı-2 tutuklandığını anlattı. Polis, zanlı 1’in gönüllü ifade verip, uyuşturucuyu 5 bin dolar karşılığında adını verdikleri bir kişinin istemi üzerine konu uyuşturucuyu ithal ettiklerini itiraf ettiğini belirtti. Polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca aranan 1 kişi olduğunu söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.