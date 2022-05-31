İki kardeş adam dövdü, hırsızlık yaptı!

Zanlılar bugün 31.05.22 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde “soygun, kasti hasar ve ciddi darp” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışları men edilerek teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Raif Safa, 27.05.22 tarihinde Gazimağusa’ da bir işyeri önündeki kaldırımda, kardeş olan Ürdün uyruklu zanlıların, kendilerine ait cüzdanı vermediği gerekçesiyle Ürdün uyruklu Taha Khaled Kavajah’ın yüzüne elleri ile vurmak surette onu ciddi şekilde darp ettikten sonra giymekte olduğu kot pantolonu kasten ve kanunsuz olarak yırtıp hasara uğrattıktan sonra arka cebinde bulunan 3 bin T.L nakit parayı alıp olay yerinden kaçmak suretiyle soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Yapılan şikâyet üzerine 30.05.22 tarihinde zanlıların tespit edilerek tutuklandıklarını, gönüllü birer ifade vermek suretiyle suçlarını itiraf ettiklerini belirten tanık polis, müştekiden alınan 3 bin T.L nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Müştekinin dün itibarıyla ek bir ifade vermek suretiyle şikayetinden vaz geçtiğini söyleyen tanık, zanlılara bugün itibarıyla işlemiş oldukları suçlarla ilgili yazılı dava tebliğ edildiğine değindikten sonra KKTC’ de öğrenci statüsü ile bulunan zanlıların yargılanmada hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 10 biner T.L nakdi teminat yatırmaları ve haftada 2 kez polise ispat-ı vücut etmeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)