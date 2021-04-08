İki kazaya neden olup olay yerinden kaçmıştı, polisten kaçamadı!

GÜNDEM KIBRIS / ÖZEL HABER

Girne’de 4 Nisan 2021 tarihinde 2 farklı kazaya neden olup ve bir kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazalarında ortadan kaybolan meçhul sürücü, Girne Trafik Şube ekiplerinin gece gündüz demeden iz sürerek yürüttüğü özverili çalışmalar sonucu yakalandı.

Her iki kazada da şans eseri ölüm olmazken, sürücünün neden olduğu kazalarda bir kişi hafif şekilde yaralandı ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazaların ardından olay yerinden kaçan sürücü, Girne Trafik Şubesi polis ekipleri tarafından 3 gündür her yerde aranıyordu.

Maddi hasarlı kazalara neden olan sürücü Ç.A (E-38) dün polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Ç.A’nın kazaya neden olduğu araç polis tarafından muhafaza altına alındı ve Ç.A mahkeme gereği tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.