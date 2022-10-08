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İki kişi aranıyor!

Güvercinlik ve Gazimağusa'da iki kişi kayıp... Abdul Rehman ve Mehmet Uçar aranıyor...

08 Ekim 2022 Cumartesi 10:23
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İki kişi aranıyor!



Polisten aranan kişilerle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

07.10.2022 tarihinde, Polise verilen bilgide; Güvercinlik’te sakin Abdul REHMAN (E-22)’ın, 30.09.2022 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

07.10.2022 tarihinde, Polise verilen bilgide; Gazimağusa’da sakin Mehmet UÇAR  (E-27)’ın 06.10.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.

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