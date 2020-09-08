İki kişi aranıyor

Lefkoşa’da sakin Bui Chi Linh’in (E-38) 4 Eylül saat 17.00 sıralarında iş yerinden ayrıldığı ve halen geri dönmediği bildirildi.

Polis açıklamasında kayıp kişinin arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

GÜLSEN MERTHOCA KAYIP

Öte yandan Güzelyurt’ta sakin Gülsen Merthoca’nın (K-15) dün akşam 21.30 sıralarında kaldığı evden ayrılıp geri dönmediği belirtildi.

Polis, bahse konu şahsın arandığını ve soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.