İki kişi dumandan etkilendi...

Polisin açıklaması şöyle:

10.12.2022 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Beyarmudu'nda, Mehmet VAİZ'e ait ikametgahın yatak odası içerisinde, yanmakta olan elektrikli sobanın önüne yastığın düşmesi ve alev alması sonucu yangın meydana geldi. Yangın çevre sakinleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu yatak odası içerisinde bulunan muhtelif eşyalar yanarak zarar görürken, dumandan etkilenen ev sakini iki kişi tedbir amaçlı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmışladır. soruşturma devam etmektedir.