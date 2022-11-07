İki kişi feci şekilde yaralandı

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.11.2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir restoranın balkon kısmında, Caner ÇİÇEK (E-30) ve Haydar ARDIÇ (E-28), iskele üzerinde restoranın kepenklerine bakım yaptıkları sırada dengelerini kaybedip, yaklaşık 1.5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmışlardır. Caner ÇİÇEK kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tadavisinin ardından cerrahi serviste, Haydar ARDIÇ ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yapılan tedavisinin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.