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İki kişi kasadan para çaldı

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12 Temmuz 2021 Pazartesi 11:25
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İki kişi kasadan para çaldı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

10.07.2021 tarihinde, saat 20:30 sıralarında İskele Bogaz’da, T.Ç.(E-48) ve C.Z.(E-47), arkadaşlarının işlemiş oldukları suç nedeni ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde teminata bağlanacakları gerekçesi ile E.T.P’nin ikametgahına izinsiz olarak girip mülke tecavüz ettikten sonra, arkadaşlarının serbest kalmalarını sağlamak için adı edileni bağırıp çağırmak suretiyle korkuttuktan sonra akabinde kasa içerisinde muhafaza edilen 40 Stg ve 500 TL nakit para ile bahse konu şahsa ait aracın evraklarını çaldıkları tespit edilmiştir. T.Ç.(E-48) ve C.Z.(E-47) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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