İki kişiye kurşun yağdırdılar

Polisten olayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

30.11.2021 tarihinde saat 03:00 sıralarında, Girne-Güzelyurt Anayolu’nun 5-6’ıncı kilometreleri arasında, Girne istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan B.I.(E-21) ve B.Z.U.(E-19)’nun üzerlerine, plakası henüz tespit edilemeyen bir araçtan inen kimliği meçhul şahıs/lar tarafından tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ateşli silah ile ateş edilmiştir. Olay sırasında B.I. sağ arka baldırından ağır şekilde yaralanmış olup, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbnatoğlu Devlet Hastanesine yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Sevisinde müşahade altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.