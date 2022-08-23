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İki markette hırsızlık; 5 tutuklu

Lefkoşa ve Minareliköy’de yaşanan hırsızlık olayında 5 kişi tutuklandı.

23 Ağustos 2022 Salı 14:37
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İki markette hırsızlık; 5 tutuklu


Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren Malin-1 Market’e, 20.08.2022 tarihlerinde de Elif Market’e müşteri olarak giden S.L.M.(E-23), R.V.M.(E-26) ve A.L.L.(E-25)’nin market içerisinden toplam değerleri 1955 TL olan toplam 6 şişe alkollü içkiyi çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

22.08.2022 tarihinde, saat 18:00 sıralarında, Minareliköy’de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’e müşteri olarak giden M.Ç.(K-21) ve B.G.(K-20)’nin, toplam 458.60 TL değerindeki muhtelif kozmetik ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

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