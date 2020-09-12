İki öğrencinin babası pozitif

Lefkoşa’da 9 Eylül İlkokulu’nda okuyan biri 1'inci diğeri 2'inci sınıf iki çocuğun babasının Covid-19 olduğu öğrenildi.

Çocukların babasının Covid-19 olması sonucu, iki çocuğa yapılan test sonucunda çocukların da pozitif olduğu belirlendi.

Haber Kıbrıs Haber sitesinde yer alan habere göre, pozitif çıkan iki çocuğun 7 Eylül Pazartesi günü,okula gitttikleri bildirildi.

Çocuklarının aile yakınlarının ise 10 Eylül Perşembe günü eksik kitapları almak için okula gittiği açıklandı.

Tedbir amaçlı okul çalışanlarına ve öğretmenlere 14 Eylül Pazartesi günü PCR testi yapılacağı ifade edildi.

HABER KIBRIS