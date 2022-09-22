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İki okulda grev var!

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Lefkoşa'daki Şehit Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda bugün 08.00-12.40 saatleri arasında grevde olduğunu açıkladı.

22 Eylül 2022 Perşembe 10:02
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İki okulda grev var!



KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada, sendikaların 3 Ağustos'tan bu yana hükümetin çeşitli bakanlarıyla mali konularla ilgili müzakere ettiğini ancak gelinen noktada hükümetin sendikalara karşı ciddiyetle bağdaşmayan bir tutum sergilediğini savundu.

Maviş açıklamasında “Asgari ücret, Göç Yasası, gelir vergisi ve muafiyetler temelinde yapılan bu görüşmelerde sendikalar yapıcı bir tavır sergilemiş ve sabırla diyalog yoluyla bir uzlaşıya varma gayreti göstermiştir. Bugün gelinen noktada hükümet sendikalara karşı devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bir tutum sergilemektedir” diyerek 

KTÖS’ün diğer sendikalarla birlikte eşit işe eşit ücret ve vergide adalet talepleri karşılık buluncaya dek mücadelesini her platformda sürdüreceğini ve okullarda şok grevlere bugün itibariyle başlandığını duyurdu.

Maviş, bu çerçevede bugün Şht. Yalçın İlkokulu ve Necati Taşkın İlkokulu’nda 08:00-12:40 saatleri arasında greve gidildiği açıkladı.

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