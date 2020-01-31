İki örgüt, Sağlık Bakanlığı’nı tedbir almaya çağırdı

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası ile Evrensel Hasta Hakları Derneği, korona virüsü konusunda Sağlık Bakanlığı’nı dünya standartlarında önlemler almaya ve kamuoyunu doyurucu açıklamaya davet etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, Sağlık Bakanlığı’nın korona virüsü konusunda oluşturduğu karantina merkezinin dünya standartlarında olması gerektiğini aksi durumda bir anlam ifade etmeyeceğini bildirdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada oluşturulan karantina merkezinin dünya standartlarında olmaması halinde bunun, virüsün daha hızlı yayılmasına neden olacağı vurgulandı.

Öte yandan Evrensel Hasta Hakları Derneği, Korona virus ailesine ait bu yeni virüsle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığı’nın aydınlatıcı açıklama yapmasını talep etti.

BRT/TAK