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İki polis mensubu daha Covid-19 pozitif

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Özel Soruşturma Birimi’nde görevli 2 polis mensubunun daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 16:01
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İki polis mensubu daha Covid-19 pozitif

Ülkede son günlerde Covid-19 yerel vakalardaki artış devam ediyor.

Kıbrıs Postası'nda yer alan haberde Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir Özel Soruşturma Birimi’nde görevli 2 polis mensubundan birinin geçtiğimiz hafta, birinin ise söz konusu polisin temaslısı olarak dün akşam Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Her iki polisin de karantina otelinde gözetim altında olduğu öğrenildi.

KENDİSİ GİDEREK TEST YAPTIRDI, POZİTİF ÇIKTI

Lapta’da geçtiğimiz günlerde pozitif tespit edilen bir şahsın temaslısı olduğunu bildiği için kendisi giderek test yaptıran polis mensubunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun üzerine temaslısı olan mesai arkadaşlarının da birkaç günden beri kendilerini evlerinde izole ettikleri öğrenildi.

İzole süreleri dolan temaslı Özel Soruşturma Birimi ekiplerinin dün PCR testi yaptırdığı ve yapılan test sonucunun ardından aynı ekipte yer alan bir polis mensubunu daha Covid-19 testinin dün akşam pozitif çıktığı belirtildi.

Sağlık ekiplerinin söz konusu polis mensubunun ailesine de bugün test yaptığı ve ailenin test sonuçlarını beklediği edinilen bilgiler arasında.

Kıbrıs Postası - NADIRE BAHADI

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