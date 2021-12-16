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İki saatte 100 başvuru!

Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren SEK İşçi Federasyonu ile işbirliği yapan Türk-Sen’de başvurular bugün başladı…

16 Aralık 2021 Perşembe 11:59
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İki saatte 100 başvuru!
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ÖZEL HABER

Türk-Sen’den alınan bilgiye göre 1-2 saat içinde yaklaşık 100 kişi başvuru yaptı.

Türk-Sen’den Gündem Kıbrıs’a yapılan açıklamada “Türk-Sen ve SEK İşçi Federasyonu arasında yapılan toplantıda Güney’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilebileceği kararı alınması üzerine, bu bilgiyi halka duyurduk” denildi.

Türk-Sen Başvuru koşullarını ise şu şekilde açıkladı:

-Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olmalı. (Sosyal Sigortalı çalışabilmeleri için)

-Başvurulanlara eğitim durumu ve yabancı dil öğrenimini soruyoruz.

-50 kişilik gruplar halinde SEK federasyonuna yönlendiriyoruz.

-Kayıt işlemleri tamamlanan kişilere iş alım ön başvuru kartı veriyoruz…

-Türk -Sen’in facebook sayfasından çağrılarımız devam edecek.

-Başvurularda 50 kişilik periyotlar olduğu sürece bir sınırlama yok.

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