İki saatte 100 başvuru!

ÖZEL HABER

Türk-Sen’den alınan bilgiye göre 1-2 saat içinde yaklaşık 100 kişi başvuru yaptı.

Türk-Sen’den Gündem Kıbrıs’a yapılan açıklamada “Türk-Sen ve SEK İşçi Federasyonu arasında yapılan toplantıda Güney’de yaklaşık 8 bin kişinin istihdam edilebileceği kararı alınması üzerine, bu bilgiyi halka duyurduk” denildi.

Türk-Sen Başvuru koşullarını ise şu şekilde açıkladı:

-Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı olmalı. (Sosyal Sigortalı çalışabilmeleri için)

-Başvurulanlara eğitim durumu ve yabancı dil öğrenimini soruyoruz.

-50 kişilik gruplar halinde SEK federasyonuna yönlendiriyoruz.

-Kayıt işlemleri tamamlanan kişilere iş alım ön başvuru kartı veriyoruz…

-Türk -Sen’in facebook sayfasından çağrılarımız devam edecek.

-Başvurularda 50 kişilik periyotlar olduğu sürece bir sınırlama yok.