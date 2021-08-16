Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı

"İki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesi iptal edildi"

Avukat Serkan Mesutoglu, Başbakan Ersan Saner'in, Güven Yapı Kooperatifi'ne kiralanan bölgeyi iptal ettiğini duyurmasının ardından konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 19:14
317 Okunma
"İki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesi iptal edildi"

Mesutoğlu şunları açıkladı:

Başbakan Saner bugün ara emri alınan ve Girne’de ciddi çevre tahribatına neden olan iki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesinin iptal edildiğini duyurmuştur. Bu karar 2018 yılında alınan karardır. Bir de 2017 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararı vardır.

Hukuksuzluk 2017 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ile başlamıştır. 2017 yılında alınan karar içerik olarak hukuka aykırı olduğu gibi gizli bir şekilde alınmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Bir başka deyişle, halkın bilgisinden saklanmıştır. Anayasa gereği kamuyu ilgilendiren böyle bir karar Resmi Gazete’de yayınlanmadığı sürece yürürlüğe girmez. Halkın gözlerinden saklanarak alınan gayri yasal bir bakanlar kurulu kararı ile halkın gözlerine baka baka çevre tahribatı gerçekleştirilmiştir.

Başbakan Saner kamuoyuna açıklama yapmakla yükümlüdür. Yarından tezi yok ya çıkıp 2017 yılında yayımlanmayan söz konusu bakanlar kurulu kararının hiç bir geçerliliği olmadığını açıklamalıdır ya da söz konusu kararın da iptal edildiğini açıklamalıdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polise saldıran zanlılardan biri yakalandı!
Polise saldıran zanlılardan biri yakalandı!
İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı eyleme gidiyor
İnşaat Müteahhitleri Birliği, araçlı eyleme gidiyor
Güney Kıbrıs'ta 381 vaka, 5 can kaybı
Güney Kıbrıs'ta 381 vaka, 5 can kaybı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim