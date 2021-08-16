"İki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesi iptal edildi"

Mesutoğlu şunları açıkladı:

Başbakan Saner bugün ara emri alınan ve Girne’de ciddi çevre tahribatına neden olan iki tane bakanlar kurulu kararının sadece bir tanesinin iptal edildiğini duyurmuştur. Bu karar 2018 yılında alınan karardır. Bir de 2017 yılında alınan bir bakanlar kurulu kararı vardır.

Hukuksuzluk 2017 yılında alınan bakanlar kurulu kararı ile başlamıştır. 2017 yılında alınan karar içerik olarak hukuka aykırı olduğu gibi gizli bir şekilde alınmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanmamıştır. Bir başka deyişle, halkın bilgisinden saklanmıştır. Anayasa gereği kamuyu ilgilendiren böyle bir karar Resmi Gazete’de yayınlanmadığı sürece yürürlüğe girmez. Halkın gözlerinden saklanarak alınan gayri yasal bir bakanlar kurulu kararı ile halkın gözlerine baka baka çevre tahribatı gerçekleştirilmiştir.

Başbakan Saner kamuoyuna açıklama yapmakla yükümlüdür. Yarından tezi yok ya çıkıp 2017 yılında yayımlanmayan söz konusu bakanlar kurulu kararının hiç bir geçerliliği olmadığını açıklamalıdır ya da söz konusu kararın da iptal edildiğini açıklamalıdır.