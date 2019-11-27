İki Toplumlu Ağ Kurma Etkinlikleri gerçekleştirildi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Alan Teknik Destek Projesi’nin desteğiyle Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği ve Cyprus Girls Can iş birliği ile iki toplumlu ağ kurma ziyaretleri gerçekleştirdi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, İki toplumlu ağ kurma ziyaretleri kapsamında çevre ve doğayı koruma üzerine calışan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri ve aktivistleri bir araya geldiler ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

İlk etkinlik, Trodos’ta gerçekleştirildi. Gün boyunca Kakopetria köyü, Geopark müzesi ve Trodos dağları ziyaret edildi. Ayrıca, Trodos’ta bulunan Kibrıs jeoloji Müzesi ziyaret edildi. İkinci etkinlik ise Beşparmak dağlarında gerçekleştirildi. Tarihi Bufavento kalesinden başlayan yürüyüş Taşkent köyüne kadar devam etti. Gün boyunca Taşkent köyü, Taşkent Doğa Parkı ve Rehabilitasyon Merkezi ile Beşparmak dağları ziyaret edildi.

Ayrıca, etkinlikte iki toplumlu katılımcılar Taskent Doğa Parkı bünyesindeki Yaban Hayat Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilen hayvanlar hakkında da detaylı bilgi aldı.

Tüm etkinlikler, çevre ve doğayı koruma üzerine calışan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sivil toplum örgütleri tarafindan Kıbrıslı Rum aktivist Natalie Christopher anısına gerçekleştirildi. Cyprus Girls Can’in kurucusu Natalie Christopher’ın adına Beşparmak dağlarında zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi.

(BRT/TAK)