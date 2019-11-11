İki toplumlu fotoğraf yarışması sonuçlandı

AKEL- GUE/NGL Avrupa Birliği Parlamentosu Grubu tarafından düzenlenen “Kıbrıs’ta Geleneksel Meslekler” konulu iki toplumlu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Nilgün Güney, Yıltan Taşçı, Andriana Malekides, Tasos Costeas ve Christakis Sazeides’ten oluşan jüri, yarışmaya katılan 50 Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum fotoğrafçının 190 fotoğrafını büyük bir titizlikle değerlendirdi.





Jürinin değerlendirmesi sonucunda; Candan Behzatoğlu, Engin Kunt, Erkan Çelikeri, Haroulla H. Adamou Samata, Elias Lambrou, Kyriakos Arkatitis, Marios Ioannidis, Mehmet Bülent Türkelman, Nagihan Şekercioğlu, Peril Sözgen Emiroğluları, Veysi Canateş ve Giorgos Zarvos ödül almaya hak kazandı.





Antula Aleksandru, Ayşe Gökyiğit, Cem Cengiz, Doros A. Teodoru, Emre Aydıneri, Hasan Karlıtaş, Hristalla Kleanthus, İbrahim Cufoğlu, İsmail Bozat, Leyla Kıralp, Mustafa Karahasan, Nagihan Şekercioğlu, Niyazi Nizam, Yorgos Pahis ve Yorgos Pahis’in fotoğrafları ise sergilenmeye layık görüldü.

Yarışmanın sergisi, 14 Aralık Cumartesi saat 11:00’de Lefkoşa’daki Chateau Status’ta gerçekleşecek; ödüle ve sergilenmeye değer bulunan 40 fotoğraf sanatseverlerle buluşacak.

İlyas Dimitriou, İsmail Özyol ve Marinos Kleanthous ' tan oluşan organizasyon komitesinden verilen bilgiye göre, 40 fotoğraf mart ayında Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu’nda da sergilenecek. Ayrıca ödül alan 12 fotoğraftan oluşan 2020 takvimi yapılacak.