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İki toplumlu kitap pazarı gerçekleşti

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:55
İki toplumlu kitap pazarı gerçekleşti
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 Sol Hareket, EDON ve Prodeftiki’nin, bugün 10:00-14:00 saatleri arasında Lefkoşa Faneromeni Meydanı’nda iki toplumlu kitap pazarı düzenlediği bildirildi.

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Sözkonusu örgütler tarafından kurulan ortak standlarda Türkçe, İngilizce ve Yunanca kitaplar okuyucu ile buluştu.

Sol Hareket’ten yapılan açıklamaya göre, kitap ile, toplumlararası yakınlaşmaya, her iki toplumun bir birini daha iyi okumasına katkı yapmayı, kitap okuma ve paylaşma farkındalığı yaratmayı hedefleyen etkinliğe Kıbrıs’ın her iki tarafından da katılım gerçekleşti.

Sözkonusu örgütlerin, önümüzdeki günlerde iki toplumlu etkinlikler düzenlemeye ve toplumlararası yeniden yakınlaşma ve barış çabalarına katkı sunmaya devam edecekleri belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
İki Toplumlu Kitap
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