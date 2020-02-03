Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir
Maske, corona virüsten korur mu?
Maske, corona virüsten korur mu?
Apple'dan flaş Çin kararı!
Apple'dan flaş Çin kararı!
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor

İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor.

03 Şubat 2020 Pazartesi 10:49
İki Toplumlu Sağlık Komitesi, Koronavirüs salgını gündemiyle bugün toplanıyor

Komitenin ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de saat 18.00’de başlayacak toplantısına saat 19.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Lider Anastasiadis de katılacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Koronavirüs salgınını acil önlem alınması gereken bir konu olarak ilan etmesi ve durumun ciddiyeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak, sınır tanımayan bu salgına karşı alınması gereken ortak önlemler konusunda birlikte hareket etmeyi ve İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin bu amaca yönelik acilen toplanmasını önermişti.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
İKİToplumKomiteSalgın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özçınar, TDBB Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı
Özçınar, TDBB Ocak Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı’na katıldı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak
KKTC Gazete Manşetleri - 3 Şubat 2020
KKTC Gazete Manşetleri - 3 Şubat 2020
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim