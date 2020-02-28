İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Türk üyeleri toplandı

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk üyeleri, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 17.00’de gerçekleşen toplantıda, Rum Bakanlar Kurulu’nun Coronavirüs salgınını gerekçe göstererek, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere tek taraflı olarak Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya alma kararını değerlendirildi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin, iki toplum liderinin katılımı ile 3 Şubat’ta ve bilahare 20 Şubat tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantılarda uzman görüşleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında gerekli tedbirlerin ülke deniz ve hava limanlarında alınmasında mutabık kalındığını dile getiren Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, bu toplantılarda kara geçiş kapılarının kapatılmasına yönelik bir önleme mevcut durumda gerek duyulmadığı noktasında her iki tarafın uzmanlarının hemfikir olduğunun altını çizdi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin iletişim ve işbirliğinin üst düzeyde olduğunu ifade eden Samani, alınan tek taraflı kararın komitenin ortak görüş birliği dışında olduğunu belirtti.

Gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerekse Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar kanıtlanmış herhangi bir Coronavirüs vakasına rastlanmadığına dikkat çeken Meltem Onurkan Samani, bu tehdide karşı ortak mücadelenin mümkün olduğunu ve mutabık kalınan gerekli her türlü tedbirin ivedilikle alınabileceğini söyledi.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Türk üyelerinin geçmişte olduğu gibi bugün de konuyu Kıbrıslı Rum muhataplarıyla görüşmeye hazır olduğunu BM dahil gerekli mercilere bildirdiğini dile getiren Samani, komitenin en erken zamanda bir araya gelmesi çağrısında bulunduklarını kaydetti.