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İki turist hayatını kaybetti

Farklı otellerde kalan iki turist aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti...

15 Haziran 2018 Cuma 23:51
İki turist hayatını kaybetti

Farklı otellerde kalan iki turist hayatını kaybetti.
 
Polise göre, bugün saat 16.00 sıralarında Limak Cyprus Delux Otel’de turist olarak bulunan İsveç uyruklu 75 yaşındaki Zahra Arabshahı, havuz başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Aynı saatlerde Acapulco Otel'de turist olarak bulunan 72 yaşındaki İsmail Kaşcı, kıyıdan yaklaşık 50 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve orada bulunan bir doktor tarafından gerekli müdahale yapılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.
 
Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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