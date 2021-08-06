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İki Üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Meyve ve sebze denetimlerinde, Yeşilyurt’ta iki yerde yetiştirilen sultani üzümde, tavsiye dışı ürün kullanıldığı tespit edildi.

06 Ağustos 2021 Cuma 15:34
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İki Üründe Tavsiye Dışı Bitki Koruma Ürünü Tespit Edildi

Tarım Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bahse konu iki numunenin alındığı ürünler imha edilecek

Açıklamada, 30 Temmuz- 5 Ağustos arasında  ithal ürünlerden alınan 28 numuneden tümü temiz çıkarken, yerli ürünlerden toplanan 22 numuneden 20’sinin temiz çıktığı, Yeşilyurt sakinlerinden Halil Çaktu’ya ait sultani üzümde (parsel 1) ve Yeşilyurt sakinlerinden Şifa Volkan’a ait sultani üzümde (parsel 1), tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı  ürünlerin  imhasına karar verildiği kaydedildi.

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