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İki uslanmaz hırsız yine hapis yatacak

Chaddad 4 yıl, Muahmad ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

29 Ocak 2019 Salı 16:34
İki uslanmaz hırsız yine hapis yatacak

(Kamalı Haber)-  Ülkemize seri şekilde birçok bölgede hırsızlık yapan ve sınırdışı edildikten sonra yeniden kuzeye geçip hırsızlık yapan Omar Chaddad 4 yıl, Hussein Muahmad ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde bina açma suçuyla itham edilen iki sanık suçlamaları kabul etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Attila Enver Etkin hazır bulundu. Dava kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, Mahkemelerin Yıllık Faaliyet Raporlarına göre bina açma, soygun, sirkat, ev açma gibi suçların son 10 yıl içinde 8 kez Ağır Ceza Mahkemeleri’nde ikinci suç türünü oluşturduğuna vurgu yaptı. Hırsızlık suçlarının yaygınlığına değinen Sağer, kamu yararı gereği bu tür suç türlerini işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti. Sanıkların kısa sürede planlı hareket edip, üç ayrı işyerinden hırsızlık yaptığını belirten Sağer, sanıkların, Yeniceköy’de bir kişiye ait iki binasına girip, 6 bin 200 TL hasar yaptıklarını ve iki kontak anahtarı ile izinsiz olarak aracını aldıkları belirtti. Sağer, sanıkların Lefkoşa’da Çağdaş Restoran’a 890 TL hasar yapıp, girerek, 600 TL nakit para, 14 çek yaprağı ve 100 TL değerinde motor anahtarı çaldıklarını söyledi. Sanıkların Girne’de bir işyerine girip, 2 bin 150 TL hasar yapıp, 2 bin 400 TL çaldıklarına vurgu yaptı. Sağer, daha önce de hapis cezası alan sanıkların ıslah olmayışlarını aleyhlerine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendiren Sağer, Omar Chaddad’a 4 yıl, Hussein Muohmad’a ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Omar ChaddadHussein MuahmadHırsızlıkHapisHaberGündemKıbrıs
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