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İki yayaya araç çarptı, biri ağır yaralı…

Girne’de iki yayaya çarpan Abdullatif Hakan tutuklanırken, yaya İsmail Alibay’ın tedavisi yoğun bakım servisinde devam ediyorum.

09 Aralık 2020 Çarşamba 10:48
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İki yayaya araç çarptı, biri ağır yaralı…

Dün saat 20.00 sıralarında, Girne’de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde, 62 yaşındaki Abdullatif Hakan, yönetimindeki TJG 685 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sağında bulunan Şht. Hüsnü Mustafa Sokağa dikkatsizce dönüş yaptığı esnada,  aynı sokak üzerinde yolun doğu kısmında batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 41 yaşındaki Hasan Cengiz Sarıoğlu ve 49 yaşındaki İsmail Alibay’a çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Hasan Cengiz Sarıoğlu kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından cerrahi servisinde müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan İsmail Alibay ise kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Abdullatif Hakan tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor… 

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