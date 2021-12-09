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“İki yeni yangın söndürme aracı filomuza katılıyor”

Orman Dairesi Müdürü ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili aday adayı Cemil Karzaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 16:40
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“İki yeni yangın söndürme aracı filomuza katılıyor”
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ÖZEL HABER

Orman Dairesi Müdürü ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili aday adayı Cemil Karzaoğlu, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı.

Daha iyi projelerle, daha fazla katkı bularak topluma daha iyi hizmet sunabilmek için bu yola çıktığını kaydeden Karzaoğlu, en büyük hedefinin gelecek nesillere daha güzel bir Kuzey Kıbrıs bırakmak istediğini söyledi. 
Adaylığını açıkladıktan sonra olumlu geridönüşler aldığını söyleyen Karzaoğlu, “25 yıllık meslek hayatımda her zaman adil ve dürüst olmayı, yasalar çerçevesinde vatandaşın menfaatini gözettim. Adaylığım açıkladıktan sonra tanımadığım kişiler bile arayarak desteklerini bildirdi. Bu şahsım adıma çok sevindirici bir durum. Önemli olan aldığımız görevi yenilikler gerçekleştirerek farkımızı ortaya koymaktır. Yapılan tüm çalışmalar devletimizin menfaatinedir. Bizim görevimiz vatandaşa hizmet etmektir. Bizler vatandaşın hizmetkarıyız” dedi.


Yangınlarla mücadele için iki yeni yangın söndürme aracının yarın Türkiye’den geleceğini söyleyen Karzaoğlu, “İki yeni yangın söndürme aracı filomuza katılacak. Araçlar yarın sabah Türkiye’den geliyor. Bu sayede yangınlarla mücadele daha güçlü olacağız” dedi. 
Eski Erenköy’de de yeni bir projeyi başlattıklarını kaydeden Karzaoğlu, “1960’lı yıllarda Erenköy’de varlığımızı sürdürebilmek adına gerçekleştirdiğimiz direnişin adına yeni bir proje başlattık. O zor şartları gelecek kuşaklara aktarabilmek için Orman Dairesi, Vakıflar İdaresi, Orman Genel Müdürlüğü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı orada eko turizm diye bir çalışma yapıyoruz. 2022 yılında proje aktif olacak. İlerleyen günlerde de bu projeyi anlatacağız” dedi. 


Ulusal Birlik Partisi’nin 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan seçimde tek başına iktidar olacağına inancını belirten Karzaoğlu, “UBP Kıbrıs Türk toplumunun varlığına inanmış bir partidir. Şahsım da Türk milleti uğruna kendini paspas edecek bir bireyim. Önceliğimiz devletimizdir. Devlet kazanırsa hepimiz kazanırız. Cemil Karzaoğlu olarak bu göreve talibim. Görevden kaçmayan, görevin bilincinde olan biriyim. İnanıyorum ki vatandaşımıza hizmet edebileceğime ve bir şeyler değiştirebileceğime inanıyorum. Üyelerimizden destek bekliyorum” dedi.

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