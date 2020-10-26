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İki yerde arazi yangını

Düzova ve Alayköy'de çıkan yangında ağaçlar ve kuru otlar küle döndü.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:06
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İki yerde arazi yangını

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK  
      25.10.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alayköy’de Mantar Üretme Çiftliğinin batısında bulunan bölgede Ş.Y.(E-81), kendisine ait tarlayı sürdüğü esnada kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakması neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız ve dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

YANGIN
        25.10.2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Düzova’da Onbaşı LTD’e ait binanın yanındaki arazi içerisinde tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana gelmiştir.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 6 adet çiçek ağacı kısmen, bin metre karelik alandaki anızlar, 80 adet enginar fidanı ile 50 metre uzunluğundaki sulama lastiği yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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