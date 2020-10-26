İki yerde arazi yangını

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

İZİNSİZ ATEŞ YAKMAK

25.10.2020 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Alayköy’de Mantar Üretme Çiftliğinin batısında bulunan bölgede Ş.Y.(E-81), kendisine ait tarlayı sürdüğü esnada kuru otları temizlemek maksadıyla yetkili makamdan izinsiz ateş yakması neticesinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 20 dönüm anız ve dere yatağı içerisinde bulunan kuru otlar yanarak zarar görmüştür. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.