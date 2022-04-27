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İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak

İşçi Bayramı olarak bilinen “Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü”, 1 Mayıs Pazar günü iki toplumlu etkinlikle kutlanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır 1 Mayıs’ta etkinlik düzenlenmiyordu.

27 Nisan 2022 Çarşamba 10:22
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İki yıl aradan sonra 1 Mayıs etkinlikle kutlanacak

Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta Dünya Sendikalar Federasyonu’na üye sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) ile Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu (PEO), 1 Mayıs’ta ortak etkinlik düzenliyor. Etkinliğe başka bazı sendikalar da katılacak.

Etkinlik kapsamında, 1 Mayıs Pazar günü saat 09.30’da Kuğulu Park’ta toplanılarak Sarayönü meydanına yürünecek. Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam’ın Sarayönü’nde yapacağı 1 Mayıs konuşmasının ardından kortejlerle ara bölgeye gidilecek. Ara bölgede DEV-İŞ ve PEO’nun 1 Mayıs ortak deklarasyonu iki dilde okunacak ve iki toplumlu koro konser verecek.
Kuzey Kıbrıs’ta 1 Mayıs Tertip Komitesi’nde ise DEV-İŞ, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, BES, KOOP-SEN ve DAÜ-SEN yer alıyor.

NEDEN 1 MAYIS?

Dünya işçilerinin birlik ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Amerika’da işçi sınıfının verdiği mücadele sırasında doğdu.

1 Mayıs 1886’da Amerika’nın Chicago kentinde işçiler, iş gününün 8 saat olması için genel greve gittiler. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan dördü idam, dördü ise ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Olayların üzerine, İkinci Enternasyonal’in 1889’da Paris’te düzenlediği kongrede, 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü” olarak kutlanmasına karar verildi. O tarihten itibaren 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında “Emek Bayramı”, “İşçi Bayramı” ve “1 Mayıs Bayramı” gibi adlarla kutlanmaya başlandı. Zamanla 8 saatlik iş günü de birçok ülkede resmen kabul edildi.

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